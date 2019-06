El Deportivo obté un avantatge que pot ser clau per aconseguir l'ascens

El Deportivo de la Corunya va fer ahir un pas important per aconseguir tornar a la Lliga Santander després de derrotar el Mallorca en un partit que va estar determinat per una jugada. Després que els illencs disposessin de dues rematades a fora i que Fede Cartabia enviés un llançament de falta al fons de la porteria de manera magistral, Marc Pedraza va ser expulsat per una acció desafortunada en què va clavar els tacs a la cara d'Álex Bergantiños, que havia relliscat i havia caigut a terra. La vermella va condicionar el joc del Mallorca, més defensiu, en tota la segona part i, a poc del final, una pilota penjada per Bóveda i tocada amb el cap per Carlos Fernández va ser rematada al fons de la porteria per Quique. El partit definitiu, el de tornada, diumenge a les nou del vespre a Son Moix.