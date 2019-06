Els Estats Units derroten amb facilitat Suècia i seran el rival d'Espanya a vuitens de final

L'actual campiona del món femenina de futbol, els Estats Units, serà la rival d'Espanya dilluns que ve, a les sis de la tarda, en les vuitens de final de la Copa de Món de França. L'equip nord-americà va ser millor que Suècia, a qui va der-rotar per 0-2, i va aconseguir la primera plaça del seu grup, que l'enfronta a la segona del grup B. Per tant, l'equip de Jorge Vilda haurà de fer una proesa per derrotar un conjunt que ahir en va tenir prou amb gols de Horan i de Heath, aquesta amb ajuda de la central Andersson i del VAR, per guanyar el seu partit.

Qui no va passar ronda va ser Xile, que només va derrotar per 0-2 Tailàndia. Un penal errat l'hauria classificat, però havent-lo fallat qui es classifica és Nigèria.

A la tarda, al grup E, Holanda va fer el ple després de derrotar per 2-1 Canadà i es va classificar com a primera de grup. Els gols holandesos els van marcar Dekker i Beerensteyn i el canadenc, Sinclair. En l'altre partit, Camerun va vèncer per 2-1 Nova Zelanda, amb dos gols de Nchout, i es va classificar. Els vuitens seran: Anglaterra-Camerun; Noruega-Austràlia; França-Brasil; Espanya-Estats Units; Itàlia-Xina; Holanda-Japó; Alemanya-Nigèria i Suècia-Canadà.