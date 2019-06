Francesc Linares és el nou entrenador de l'Igualada Rigat

Francesc Linares Rosique, de 42 anys, serà el nou tècnic de l'Igualada Rigat i ha firmat per un any. Linares ha entrenat al Club Patí Voltregà les últimes tres temporades i ara emprèn un nou repte professional al club arlequinat, amb qui competirà a l'OK Lliga i a la World Skate Europe Cup.

A més del club osonenc, Linares ha estat a la banqueta del primer equip del PHC Sant Cugat i també té una àmplia experiència en hoquei base, on ha entrenat les categories inferiors d'equips com el FC Barcelona, el CH Caldes, UE Horta i CH Mataró. En el seu palmarès com a entrenador hi figuren: 1 campionat de Barcelona i de Catalunya categoria benjamí (CH Caldes), 1 campionat de Catalunya i d'Espanya categoria aleví (Sentmenat HC i UE Horta), 3 campionats de Catalunya i d'Espanya categoria infantil (Sentmenat HC i FC Barcelona) i 2 campionats de Catalunya i d'Espanya categoria juvenil (FC Barcelona). Francesc Linares va completar tota la seva trajectòria com a jugador al HC Sentmenat, arribant a Divisió d'Honor una temporada i dues a Nacional Espanyola.