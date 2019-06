El Manresa va perfilant amb quines persones podrà comptar el proper curs per fer front al repte de la nova categoria, la Tercera Divisió. A banda del que ha de ser la plantilla de futbolistes, el club manresà ha renovat el seu staff tècnic, el que aquesta passada temporada ha aconseguit l'ascens. Andreu Peralta, al que fa poc més de mig any li van donar la responsabilitat de dirigir el primer equip a Primera Catalana (per la marxa de Piti Belmonte) després del pas per diferents categories de base, ara tindrà l'ocasió d'escalar un graó més en el sempre complicat camí com a tècnic.

Al seu costat tindrà a Joan Marín com a ajudant, a Josep Manel De Dios, com a entrenador de porters, a l'assistent Antonio Ocaña i a Jose Sánchez i Josep Antoni Medina com a delegats; també es compta amb David León com a fisioterapeuta. A aquests cal afegir la propera campanya a un preparador físic, una figura que no tenia Andreu Peralta en el seu quatre tècnic). Es tracta del santpedorenc Jordi Jódar. Ell té experiència en clubs de futbol com el Wisla Cracòvia polonès, el Kitchee de la Premier League de Hong Kong, l'Hospitalet (Segona B) o a la Pobla Mafumet (Tercera Divisió) i al Gimnàstic de Tarragona (Divisió d'Honor juvenil).

Christian Alarcón, primer fitxatge

El Manresa ja ha efectuat el primer fitxatge per la propera temporada. Es tracta de Christian Alarcón, un lateral esquerrà que ha jugat aquesta passada temporada a la Muntanyesa de Dani Andreu, fitxat l'estiu passat des del San Cristóbal. A la lliga de Primera Catalana ha jugat 26 partits amb la Muntanyesa, dels quals, 17 de titular.

Pel que fa a renovacions, tindran continuïtat a l'equip d'Andreu Peralta, Sergi Solernou, Joan Castanyer, Bernat Benito, Florent Reverdie, David Sánchez Ruano, Òscar Pulido, Biel Rodríguez i Marc Cuello. Faran la pretemporada Joan Fígols 'Joanet' (Berga) i Sergi Claret (Avià). De moment està confirmada la baixa de Noah Baffoe i Joel Priego, ambdós al Girona B, Marc Serra (Berga) i Leandro Ramírez (torna a l'Argentina).