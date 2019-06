Marcos Llorente fitxa per l'Atlètic de Madrid

Marcos Llorente, fins ahir jugador del Reial Madrid, va fer oficial dijous el seu fitxatge per l'Atlètic de Madrid, un dels màxims rivals del conjunt blanc per 30 milions d'euros més 10 en variables. El futbolista madrileny signarà per cinc temporades amb el conjunt de Simeone un cop passi el reconeixement mèdic. Llorente va decidir emetre ahir un comunicat a les seves xarxes socials on agraïa al Reial Madrid els anys que ha estat a l'entitat. «Marxo sense que tinguin res a retreure'm i sense retreure res», va assegurar el ja exfutbolista del Madrid, qui va afirmar que portarà al cor «cada dia» que ha passat al club blanc.

El Reial Madrid també va escriure un comunicat oficial per agrair a Marcos Llorente tots els anys que ha estat en el club blanc i va qualificar d'exemplar el seu comportament «des que va arribar al planter del nostre club l'any 2008 fins a la seva trajectòria en el primer equip». Llorente arriba a l'Atlètic als 24 anys.