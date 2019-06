El navarclí Juanjo Pérez, plata en el mundial de culturisme

El culturista bagenc de 32 anys Juanjo Pérez ha assolit la plata en el campionat mundial, el WABBA World Championship, celebrat a Ucraïna. Ha estat en la categoria de Classic Bodybuilding de +1,75 metres, en la qual el navarclí ha fet una temporada extraordinària i ha tingut èxits importants en força competicions.

Al mundial a Ucraïna, Pérez va ser puntuat pels 9 jutges, que van decidir els medallistes, amb un total de 7 segones posicions i un primer lloc que el deixava amb 10 punts en total. La medalla d'or va ser finalment per al culturista italià Marco Troisi, qui va obtenir 8 punts, només dos menys que el navarclí. De tota manera, Pérez es mostra molt satisfet: «En la competició érem 11 culturistes, tots campions al país respectiu, i n'érem els representants oficials. Abans de viatjar cap a Ucraïna, hauria firmat poder quedar entre els 6 primers i, per ben poc, no acabo sent el campió! Ha estat increïble, un somni fet realitat».

En el tercer lloc del podi es va situar l'ucraïnès Kostianntyn Potyomkin. Pérez ja fa uns anys que es dedica al culturisme, tot i que els seus millors resultats els ha assolit els darrers mesos en les competicions d'alt nivell en què ha participat. Així, Pérez ha aconseguit el campionat català i el d'àmbit estatal en la seva categoria de Classic Bodybuilding de +1,75 metres. Pertany al club Koen i els entrenaments els fa al Centre Esportiu Improve, a Manresa.