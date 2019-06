El Divina Seguros Joventut va anunciar ahir el fitxatge del pivot eslovè Alen Omic. És la primera incorporació oficial del club verd-i-negre per a la temporada vinent.

El club badaloní va anunciar que Omic ha firmat amb el Joventut fins al 30 de juny de la propera temporada. L'eslovè té actualment 27 anys i 2,16 metres d'alçada i ja té experiència a la Lliga Endesa. Va jugar durant un any (2015-16) a l'Herbalife Gran Canaria, on va fer la mitjana de 12,3 punts i 6,9 rebots per partit, i una altra temporada a l'Unicaja de Màlaga (2016-17), on va arribar cedit de l'Anadolu Efes turc un cop començada la temporada. El Joventut considera que el fitxatge d'Omic és «il·lusionant» i el veu «clau» per competir a Europa. La Penya jugarà la temporada vinent l'Eurocup, torneig que Omic va guanyar amb l'Unicaja el 2017. El pivot eslovè arriba a Badalona procedent de l'Olímpia Milà.