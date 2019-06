El Baxi i Peñarroya separen els camins

Ja és oficial. Joan Peñarroya no serà l'entrenador del Baxi de la propera temporada, la 2019-20, que serà la del retorn de l'equip del Nou Congost a competicions continentals, en concret a la BCL, la Basketball Champions League. És el fruit de la lliga excel·lent que ha fet l'equip manresà a les ordres de Joan Peñarroya, que ha preferit encetar una nova etapa, que tot apunta que serà a Burgos, el club que des de fa dies li va presentar una oferta important. Ahir, primer en un comunicat del Manresa i poc després amb una carta de comiat del mateix Peñarroya, quedava del tot confirmat el que s'ha especulat durant tota la setmana. Peñarroya ha estat una temporada a la banqueta del Nou Congost, que s'ha de sumar a les onze que va ser al club com a jugador, algunes de les quals de capità.

En la nota que va fer pública el Bàsquet Manresa, ahir a mig matí, s'especifica que Joan Peñarroya «farà efectiva la seva clàusula de sortida i se'n va després d'una temporada històrica». En poques hores s'hauria de fer oficial el seu fitxatge pel San Pablo Burgos, que, com el Baxi, jugarà la Champions League la propera temporada.

Joan Peñarroya, de 50 anys, és el segon jugador amb més partits a la història del Bàsquet Manresa, tan sols darrere de Jordi Singla i, com ell, té la samarreta retirada al sostre del pavelló. Va arribar com a entrenador al Congost ara fa just un any, després d'haver sonat per dirigir equips com el València, el Gran Canària i l'Estudiantes. No es van concretar i, finalment, ell va tenir sobre la taula una oferta del Montakit Fuenlabrada i una altra del Baxi, per la qual, finalment, es va decantar. Havia estat vuit anys a l'Andorra, i el va fer pujar de la LEB Plata a l'ACB i el va classificar per a la fase final de la Copa del Rei i els play-off. La temporada al Baxi com a tècnic ha estat excel·lent. Malgrat les lesions, canvis i dificultats que ha tingut l'equip, ha aconseguit entrar als play-off en el vuitè lloc final.



La carta de comiat

Joan Peñarroya s'ha acomiadat del club i de l'afició amb una carta que obre dient que «quan l'estiu passat Josep Sàez i Román van apostar per la meva tornada a Manresa després de 15 anys com a entrenador em va envair una barreja d'il·lusió i de responsabilitat que m'han acompanyat en aquest any intens, fantàstic i inoblidable tant per a mi com per a la meva família».

«Poques vegades un tècnic pot tenir la fortuna de viure i rebre tant afecte, suport i reconeixement com el que m'heu donat tots des del primer dia. No tinc paraules per descriure tot el que m'heu fet sentir. Els entrenadors no som res sense els grans protagonistes, i aquest any he tingut la sort de gaudir de grans professionals i de persones dins del vestidor. Vull agrair la implicació i el treball de tots els jugadors i dels nostres joves que tant ens han ajudat».

«Voldria agrair el seu treball i complicitat al Xevi, Marc, Adrian, Nil, Marc, Joan, Jordi, Damià i Román, per fer-me costat i fer una feina brutal en un any ple d'entrebancs. A la gent d'oficines, pel tracte i dedicació que fan possible que el club creixi. A l'executiva del club, destacant la figura del Josep, autèntica ànima d'aquest projecte engrescador com fa anys no teníem a Manresa i comarca. Espero i desitjo que tanta feina ben feta es vegi recompensada amb més suport econòmic, tan necessari per seguir sent bandera d'aquesta gran ciutat arreu d'Espanya i Europa». Joan Peñarroya agraeix als mitjans informatius el respecte i fa un elogi de l'afició i de la Grada d'Animació. «L'equip ha fet un bon bàsquet aquesta temporada però el gran espectacle l'hem viscut i gaudit a les grades del Congost».

Les últimes paraules del tècnic són referents a la decisió que ell ha pres: «Toca separar camins, no és fàcil per a mi marxar de casa, però la meva professió obliga a prendre decisions i trobo que ara és el moment d'iniciar un nou repte a la meva carrera. Amb els millors desitjos per a tots! Força Resa!».