Bons resultats del Fit Kid Navàs a l'Open Mediterrani

Es va celebrar el Campionat Internacional Open Mediterrani de Fit Kid 2019 al Palau d'Or de Marina d'Or, a Orpesa (València). L'equip de competició de Fit Kid Eix Navàs hi va participar amb 14 coreografies. Van penjar-se l'or, en duo promoció kid, Xènia Córdoba i Laura Vall, solo promoció júnior i promoció adult, Karen Fernández, el grup de promoció adult amb Guillem Cabra, Karen Fernández, Carla Gallardo, Laia Rodríguez i Marina Santasusana, i el grup de Fit Kid júnior, ballat per Marina Mora, Marina Costa, Xènia Córdoba i Guillem Cabra. Medalla de plata per a Marina Santasusana en fit kid Adult, Marina Mora en la categoria de fit kid kid, i el duo fit kid adulto format per Karen Fernández i Marina Santasusana. Per últim, el duo ballat per Marina Mora i Marina Costa va obtenir una treballada tercera posició.