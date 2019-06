A Canàries situen Pedro Martínez al Barça Lassa

? Salva Maldonado i Pedro Martínez han estat els dos noms que han aparegut amb més força com a possibles substituts de Peñarroya. De tots dos, les preferències al Nou Congost es decantarien per un Martínez que no ha confirmat encara la seva continuïtat al davant d'un Herbalife Gran Canària al qual va treure dels llocs de perill i el va allunyar de la zona de descens. Segons ha publicat La Provincia, Pedro Martínez estaria esperant una oferta del Barça Lassa per rellevar Pesic