Èric Iborra i Dan Clotet destaquen en el Torneig La Passió d'Esparreguera

arxiu particular

Èric Iborra arxiu particular

Els jugadors de Fundació Joviat Èric Iborra i Dan Clotet van tenir un paper destacat en el 20è Torneig La Passió d'Esparreguera, vàlid per a ELO FIDE. Iborra, tot i que només va disputar set de les vuit rondes –va haver de demanar un bye per participar al Campionat d'Espanya d'equips d'esco-les–, va aconseguir uns treballadíssims cinc punts, i va finalitzar 17è –d'entre 77 inscrits– i primer en categoria sub-12. Clotet només va poder disputar sis rondes pel mateix motiu que Iborra i per una concentració de la FCE. Va sumar 3,5 punts, que el van situar 43è de la general i tercer en categoria sub-12. Oriol Pelegrín va completar la representació de Fundació Joviat al torneig.

Guillem Torres (Fundació Joviat) en sub-8 i Marc Tarragó (Balsareny-Sallent UE) en sub-10 van ser tercers al Calculin d'Or de Llinars del Vallès; Oriol Barrera (CE Cardona) va ser cinquè sub-8.