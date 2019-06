Els Jocs Europeus s'inicien a Minsk un any abans de Tòquio

Ahir van començar els Jocs Europeus que se celebraran a la ciutat bielorussa de Minsk fins al 30 de juny com a preparatiu dels Jocs Olímpics del proper any que seran a Tòquio (Japó). La delegació espanyola té 150 esportistes amb l'objectiu de superar els resultats de fa 4 anys a la ciutat de Bakú (Azerbaidjan). Tal com va explicar la setmana passada Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), «el més important és que Minsk és l'avantsala de Tòquio» i manté els Jocs Europeus com un preparatiu. Ahir ja va debutar Yurena Díaz, jugadora del Cadí la Seu, en el 3x3 femení amb victòria contra la selecció d'Estònia (15-13). Díaz va fer 3 punts i les seves companyes d'equip són Helena Oma (7 punts), Nogaye Lo (5 punts) i Marta Canella.

La gimnasta de l'Egiba, Marina Chavarria, és una de les participants en els Jocs Europeus. La sallentina competirà en la categoria de trampolí sincronitzat amb Noemí Romero com a companya en l'aventura. Chavarria va gua-nyar el novembre de l'any passat la medalla de bronze al Campionat Mundial per edats en aquesta mateixa modalitat. La sallentina competirà en la final de trampolí sincronitzat el proper dimarts (18.50 hores). En els anteriors Jocs Europeus de Bakú, la delegació espanyola va obtenir un total de trenta medalles, vuit d'elles d'or . Dels 9 campions de la primera edició, a Minsk en participaran 6. Entre ells hi ha Sandra Sánchez, actual campiona del món de kata, i Damián Quintero, subcampió del món en la mateixa modalitat. Pablo Abián (bàdminton), Rayderlei Zapata (artística), Fátima Gálvez (tir) i Miguel Alvariño (tir amb arc) també repeteixen.