El Madrid no deixa que la final s'allargui i suma el cinquè títol en set anys

El Reial Madrid va refermar ahir el seu domini del bàsquet estatal en els darrers set anys en aconseguir la cinquena lliga en aquest període. Els blancs, que només van jugar malament el segon partit de la final, i el van guanyar, van aconseguir explotar ahir els punts dèbils d'un Barça que va notar el mal partit d'Heurtel, esbroncat per Pesic al tercer quart, i amb falta de força i de competitivitat en els moments importants del partit, i de la final.

L'encert del Madrid de l'inici va ser gairebé insuperable. Quatre triples, tres dels quals d'un inspirat Rudy i un de Randolph, van situar el 8-19. Va ser fins que Pesic va fer entrar Pangos a la pista. El canadenc va treure's els complexos del damunt amb dos bàsquets seguits que, units a un altre triple, acostaven el seu equip al marcador, tot i que sense capgirar el resultat al final del període.

Un triple de Kuric iniciava el segon, empatava el duel i arrencava un altre partit. El segon quart va ser molt dur, amb permissivitat arbitral i alguna acció plena de contactes. Smits va fer una gran feina sobre Thompkins i, a més, va posar el seu equip davant (30-29). L'equip de casa, però, es va col·lapsar en atac amb només tres punts en gairebé set minuts i els rebots en atac de Tavares van permetre al Madrid arribar amb avantatge al descans.

L'inici del tercer quart va tornar a ser nefast per al Barça. El Madrid es va escapar de nou punts (35-44) i va haver de tornar a ser Pangos des de la banqueta, amb un triple i una cistella de dos punts, qui va donar esperances (45-47). Però els bàsquets de Causeur i Campazzo van atorgar vuit punts al Madrid al final del període i va ser el principi de la fi.

Perquè el darrer període va tenir el nom d'un Edy Tavares insuperable, davant de l'absència de cincs homologables per anar per Europa a la banda local. Va condicionar tot el joc, els tirs dels de casa no van entrar i el Madrid es va endur amb justícia el títol amb un final tranquil.