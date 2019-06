El Manresa FS té força perfilada la plantilla en espera del nou tècnic

Amb la consigna clara de comptar bàsicament amb jugadors fets a la casa, el Manresa FS va perfilant la seva plantilla per intentar tornar a ser un dels equips capdavanters de la Segona Divisió B. De moment ja se saben deu noms de l'equip manresà, en espera d'alguna nova incorporació per tal d'arribar als dotze o tretze components.

El darrer fitxatge és el del tanca olesà Èric Castillo. Aquest jugador ha format part, la darrera temporada, del juvenil de Les Corts, un equip que fa una setmana va ser capaç de doblegar el FC Barcelona a la final de la Copa Catalunya. A la lliga de Divisió d'Honor Nacional, aquesta formació barcelonina va acabar al segon lloc, dar-rere precisament del conjunt blaugrana. Èric Castillo va formar part dels equips base del Manresa FS fins a cadet.

Altres incorporacions han estat les del manresà Aaron Riera, arribat del Sala 5 Martorell, un equip que aquesta temporada ha aconseguit l'ascens a Segona B com a campió del grup 2 de Tercera Divisió Nacional. Un tercer fitxatge, el primer que es va fer, és el del porter Adil Daali, que torna al Manresa FS després del seu pas pel CN Sabadell. Continuen de la temporada passada, Aleix Dalmau, Carles Corvo, Nil Roijals, Xavier Santaella Santa, Asis Boukhress, Pep Costajussà i José Antonio Calvo Josan. Òscar Arenas, que fa un quant temps va ser intervingut dels lligaments encreuats del genoll, serà cedit al CEFS Santpedor.

Amb l'equip força definit, el Manresa FS està ara pendent de concretar qui serà l'entrenador que supleixi la baixa de Paco Cachinero, després que aquest anunciés que el proper any no volia ser a la banqueta de cap equip. També els manresans estan esperant veure quin és el futur del seu jugador Carles Lavado, i quins són els jugadors que acaben completant una plantilla que tindrà el repte de competir al més alt nivell a la seva categoria i també a la Copa del Rei, campionat al qual té dret després de classificar-se en segona posició a la lliga, darrere del CCR Castell-defels, el campió.

Precisament, el CCR Castelldefels està vivint aquests dies la incertesa de quin serà el seu futur. Fa unes setmanes va aconseguir l'ascens a la Segona Divisió, però ara mateix no és clar que pugui materialitzar el seu ascens per motius econòmics. Tampoc no es pot assegurar que la propera temporada surti a Segona B; és possible que ho faci a Primera Catalana amb el seu filial i que renunciï a la tercera categoria estatal.