Zion Williamson jugarà als Pelicans en ser escollit número 1 del draft

L'ala pivot Zion Williamson jugarà als New Orleans Pelicans en ser escollit número 1 del Draft de l'NBA, i ha estat el candidat principal des d'un primer moment. La segona elecció per part dels Memphis Grizzlies va ser el base Ja Morant, i la tercera, RJ Barrett, escollit pels New York Knicks. Després del fitxatge de l'estrella dels Pelicans, Anthony Davis, per Los Angeles Lakers, els aficionats necessitaven una bona notícia i la tria de Williamson ho ha estat, amb centenars d'aficionats que van celebrar la incorporació d'una de les grans sensacions en el basquetbol universitari dels darrers 10 anys. Actualment té 18 anys, a punt dels 19, que complirà el juliol, fa 2,01 metres i pesa 129 quilograms.

Durant la seva etapa a l'institut ja va començar el fenomen Williamson, i molts vídeos de les seves jugades es van fer virals a Internet. La febre per Zion Williamson va créixer encara més quan va firmar per la prestigiosa Universitat de Duke per jugar a la NCAA. A la darrera temporada va destacar amb 22,6 punts i 8,9 rebots per partit.