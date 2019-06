Brasil goleja Perú i passa a quarts de final com a primer

La selecció del Brasil no va tenir cap problema per derrotar el Perú (0-5) en la darrera jornada de la fase de grups de la Copa Amèrica, i d'aquesta manera accedeix als quarts de final de la competició com a primer del grup A. Casemiro, Firmino, Everton, Dani Alves i Willian van ser els golejadors brasilers. En l'altre partit del grup, Veneçuela va tombar Bolívia (1-3) i passa a la propera ronda com a segona. Machís, per partida doble, i Martínez van marcar pels veneçolans, i Justiniano, pels bolivians.