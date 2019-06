Espanya apallissa Polònia i ja és a les semifinals i als Jocs

La selecció espanyola sub-21 va apallissar Polònia per 5-0 i va obtenir el bitllet per a les semifinals de l'europeu de la categoria, que s'està disputant en terres italianes. A més, el combinat estatal també es va assegurar la plaça per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Fornals, Oyarzabal i Fabián Ruiz van encarrilar el duel a la primera part, mentre que Ceballos i Mayoral van establir el resultat definitiu a la represa. En l'altre duel, Itàlia va vèncer Bèlgica i acaba segona.