Hamilton referma el lideratge amb el seu sisè triomf a França

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) ha conquistat aquest diumenge la victòria en el Gran Premi de França, vuitena cita del Mundial de Fórmula 1, en imposar-se amb comoditat per davant del finlandès Valtteri Bottas (Mercedes) i del monegasc Charles Leclerc (Ferrari), mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) ha finalitzat en sisena posició.



D'aquesta manera, el pentacampió del món aconsegueix el seu sisè triomf del curs -les altres dues victòries són de Bottas- en el sisè doblet de les 'fletxes platejades'. Tot això en una jornada en la qual l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), cinquè i que es va portar el punt de la volta ràpida, va interrompre una ratxa de dues carreres consecutives pujant-se al podi -segon a Mònaco i el Canadà-.



En els dos calaixos restants van acompanyar a Hamilton el seu company d'equip, Bottas, sisè en la prova de Mont-real, i Leclerc, que aquesta vegada va ser el millor pilot de l'escuderia italiana. A les portes del podi es va quedar l'holandès Max Verstappen (Red Bull).





