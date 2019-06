Hamilton sortirà novament des del primer lloc al Gran Premi de França

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va aconseguir la pole position en el Gran Premi de França, la vuitena cita del campionat del món de Fórmula 1, mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) sortirà des de la sisena posició, just per davant de Sebastian Vettel (Ferrari).

Hamilton, que lidera còmodament la classificació general del Mundial, va firmar un millor temps d'1' 28'' 448 en la tercera tanda i va aconseguir el nou rècord del renovat circuit francès de Paul Ricard. D'aquesta manera, es va imposar al seu company d'escuderia, el finlandès Valtteri Bottas, que a l'inici havia anat marcant els millors temps, i al monegasc Charles Leclerc (Ferrari), tercer classificat, tot i el relatiu bloqueig del seu company Sebastian Vettel, del qual es va queixar per ràdio un parell de vegades.

Per la seva banda, l'holandès Max Verstappen va ser l'autor del quart millor temps. Darrere d'aquests pilots hi ha la sorpresa de la jornada, que la van protagonitzar els pilots de McLaren, el britànic Lando Norris i Carlos Sainz, que van ser cinquè i sisè, respectivament. Els set primers en l'engraellat podran prendre la sortida amb pneumàtics mitjans, ja que que són els que van fer servir per fer el pas de la Q2 a la Q3. El gran derrotat en els entrenaments va ser Sebastian Vettel, que va cometre una errada en el primer intent de la Q3 i després es va haver de conformar amb la setena posició, la pitjor classificació d'aquesta temporada del pilot alemany.

L'australià Daniel Ricciardo, amb Renault, i Pierre Gasly, amb Red Bull, ocuparan les posicions següents de la graella. L'actuació decebedora del francès va tornar a despertar els rumors al pàdoc al voltant de la seva continuïtat. Finalment, l'italià Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) va obtenir la desena posició.