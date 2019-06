De Ligt, a prop de la Juventus, segons els mitjans holandesos

El futur de Matthijs de Ligt està sent un dels assumptes que més controvèrsia ofereix en l'actual mercat de fitxatges. Pretès pel Barça i el PSG, la convicció amb què la Juventus ha pressionat per aconseguir la contractació del capità de l'Ajax ja el col·loca com el gran candidat, d'acord amb les informacions que arriben des d'Holanda i Itàlia.

Segons publica el mitjà holandès De Telegraaf, el campió italià «assumeix que el capità de l'Ajax, Matthijs de Ligt, aviat firmarà un contracte de cinc anys». La mateixa font assegura que l'equip italià ofereix al jugador una fitxa anual que va des dels 15 als 20 milions d'euros. Sky Italia va confirmar que té un acord amb la Juventus.