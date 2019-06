Pedro Martínez s'acosta més al Baxi

Compàs d'espera per a l'anunci del nou entrenador del Bàsquet Manresa. No pot tardar gaire, i en la pole position dels candidats hi ha, des que Joan Peñarroya es va decantar per acceptar l'oferta del Burgos, Pedro Martínez. Ahir qui va ser campió de lliga el 2017 a les files del València Basket quedava desvinculat del Gran Canària. I es combinava amb l'anunci que, tan sols unes hores abans, havia fet Svestislav Pesic afirmant que ell es mantindrà, com a mínim, un any més a la banqueta del Barça, que és un destí que també als darrers dies s'ha assenyalat que podria ser el de Pedro Martínez. En tot cas, les incògnites s'han d'aclarir en poques hores. La tornada cap al Congost de Pedro Martínez sí que causaria impacte al bàsquet estatal. La bona relació que hi ha entre el tècnic i el club des que va tancar la seva segona etapa el 2015 al Bages juga a favor d'aquesta possibilitat.

Pedro Martínez tenia fins al 30 de juny per ratificar la continuïtat a Las Palmas, però s'ha decantat per tancar la que ja era la tercera etapa al club groc. Martínez va arribar el març a l'Herbalife i el va dirigir en 5 partits d'Eurolliga i en 12 de l'ACB, i va apartar l'equip de la zona de descens a la LEB Or ja que la seva situació era perillosa quan es va incorporar. Abans d'ell, l'Herbalife Gran Canària va tenir d'entrenadors Salva Maldonado i Víctor García durant els primers mesos de la temporada.

La desvinculació de Martínez posa en primer pla la possibilitat que acabi arribant al Manresa per suplir Joan Peñarroya, que, aquest divendres, es va deslligar del club del Congost –li quedava un any de contracte– i que ahir a la tarda va ser plenament confirmat pel San Pablo Burgos. El nom de Pedro Martínez també s'ha vinculat en les darreres hores al Barça Lassa. Svetislav Pesic, tècnic de l'equip del Palau Blaugrana, va declarar després de perdre el quart partit i la final de la lliga ACB amb el Reial Madrid, que «el club m'ha fet una oferta per dues temporades més i segur que em quedaré almenys una temporada». Pedro Martínez és l'entrenador desitjat per al Baxi, que tindria també com a segon candidat Salva Maldonado.

Pedro Martínez farà la propera setmana 58 anys i al final de la dècada dels 80 va aconseguir tres campionats d'Espanya júniors consecutius amb el Joventut. En la campanya 1989-90 va substituir Herb Brown al davant del primer equip de la Penya i va aconseguir el títol de la Copa Korac derrotant l'Scavolini de Pesaro. Del 1990 al 1994 va dirigir el TDK Manresa, i va classificar l'equip tres vegades per al play-off del títol, amb un setè lloc l'any 1994 que va suposar la classificació per a la Copa Korac. En la campanya 1994-95 va tornar al Joventut i va ser destituït a mitja temporada. Després va dirigir el CB Salamanca, el CB Granada, el Menorca (a la LEB), l'Ourense, el Tenerife (el qual va ascendir el 2002 a l'ACB), el Gran Canària (del 2002 al 2005), el Tau Baskonia (destituït el novembre del 2005), l'Estudiantes, l'Akasvayu Girona, el Cajasol Sevilla i el Gran Canària del 2009 al 2014. La temporada 2014-15 va ser la segona estada al Congost i l'equip es va salvar en derrotar el Reial Madrid en l'última jornada de la lliga per 80-90 en pista blanca. L'equip de Pablo Laso acabava de guanyar l'Eurolliga uns dies abans.

Del 2015 al 2017 va entrenar el València Basket, amb el qual es va proclamar campió de l'ACB en derrotar a la final el Madrid per 1-3, amb Jaume Ponsarnau com a ajudant i el santpedorenc Rafa Martínez com a capità.

En els inicis de la temporada 2017-18 va suplir Pablo Prigioni al Baskonia. El club de Vitòria va destituir Martínez el novembre del 2018 i va estar uns mesos sense entrenar fins que el març va decidir acceptar l'oferta de l'Herbalife, al qual va apartar de la zona de descens.