La Salomon Ultra Pirineu dobla esforços per reduir l'impacte al medi natural

Recollida selectiva als avituallaments, reducció progressiva de l'ús de plàstics d'un sol ús i incorporació de material reciclable i biodegradable. Aquestes són algunes de les accions que du a terme, d'uns anys ençà, l'organització de la Salomon Ultra Pirineu, que es desenvolupa cada setembre amb Bagà com a epicentre per minimitzar l'impacte de les curses que constitueixen l'esdeveniment en el medi natural.

A partir d'ara, juntament amb la marca d'alimentació esportiva Etixx i Salomon, els organitzadors de la prova pretenen fer un pas més en aquesta direcció i implicar també els corredors en la cura del fràgil entorn natural i paisatgístic.

El trail running, com qualsevol altra activitat humana, genera un impacte en el medi natural. Els embolcalls de gels, barretes energètiques i altres productes que els participants consumeixen durant el desenvolupament de les curses obliguen, any rere any, a l'organització a fer-se càrrec de retirar-los.

Enguany, però, es planteja un nou objectiu: conscienciar els corredors i incitar els participants de l'Ultra Pirineu, el Trail Pirineu, l'Sky Pirineu i la Mitja Pirineu a recollir de forma ràpida i efectiva aquells residus que trobin durant el recorregut o que ells mateixos hagin pogut generar. D'aquesta manera s'evitaria que el vent o altres factors climatològics o externs puguin escampar-los i afectar la flora i la fauna, i així garantir una millor cura del medi natural.

En conseqüència, tal com assenyala David Prieto, director general de la prova, l'organització convida els inscrits a qualsevol de les curses de la propera edició de la Salomon Ultra Pirineu a participar activament en l'Etixx Salomon Ultra Pirineu Eco Campaign, la denominació oficial de la campanya que s'engega.

L'objectiu és que els corredors de les quatre curses, des dels participants a la Mitja Marató i a la Trail Pirineu, amb sortida i arribada a Bellver de Cerdanya, com els que competiran a l'Ultra Pirineu o a la Sky Pirineu des de Bagà, procurin guardar els residus que vagin generant i acumulant durant el desenvolupament de la prova, a més d'intentar recollir aquells que es puguin trobar durant el recorregut. En definitiva, s'anima els corredors a conservar els residus fins arribar a la línia de meta on, tant a Bagà com a Bellver de Cerdanya, hi haurà dos grans contenidors habilitats per abocar-hi tot el que cadascú hagi anat recollint o acumulant.

Aquesta acció tindrà una recompensa, ja que l'organització prendrà nota dels dorsals dels participants compromesos, que entraran en el sorteig de tres premis: unes sabatilles Salomon Speedcross 5, un pack de productes Etixx i un dorsal gratuït per a la propera Salomon Ultra Pirineu.