El San Pablo Burgos anuncia l'arribada de Peñarroya, que afronta «un repte apassionant»

Els passos que eren previstos en la sortida de Joan Peñarroya del Baxi i la seva arribada al San Pablo Burgos s'han complert fil per randa. Si divendres eren tant el Bàsquet Manresa com el mateix entrenador els que feien pública la fi de la relació, ahir el club de la ciutat castellana anunciava el seu fitxatge i donava la benvinguda al tècnic, manresà d'adopció des de fa més de trenta anys. En la nota de premsa del San Pablo hi havia les primeres declaracions de Peñarroya, que feia una valoració del club on arriba i què espera de la propera temporada duent les regnes d'un equip que omple les deu mil localitats disponibles del seu pavelló, el Coliseum.

El San Pablo Burgos destaca la trajectòria de Peñarroya a l'ACB en les seves temporades al Basket Andorra i en aquesta darrera a Manresa, també que ha de ser una persona clau per al San Pablo en una campanya en la qual jugarà la lliga ACB i la Champions League, els mateixos tornejos que disputa el Bàsquet Manresa.

En les primeres declaracions de Peñarroya com a nou tècnic del San Pablo Burgos exposa que «per a mi aquest repte és apassionant; arribar a un club que porta uns quants anys fent les coses molt bé, amb una gran i fantàstica massa social, amb ambició per millorar cada temporada i amb un dels projectes més il·lusionants que hi ha a la lliga ACB. Personalment espero ajudar a continuar aquesta evolució».

Joan Peñarroya afegeix també el desig de «continuar amb aquest creixement, però sobretot volem practicar un joc atractiu i poder transmetre valors amb els quals els nostres aficionats es puguin continuar sentint orgullosos del seu equip». Després de l'Andorra i del Baxi Manresa (174 partits en total), el San Pablo serà el tercer equip que entreni Peñarroya a l'ACB, lliga en la qual va jugar 436 partits, 337 amb el Manresa.