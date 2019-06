Argentina reacciona amb més pólvora i serà a quarts

La selecció argentina va superar un punt de partit en contra i va classificar-se per als quarts de final de la Copa Amèrica sense necessitat d'esperar els resultats del grup C. L'equip de Scaloni va vèncer Qatar, que no va ser gaire rival, i va millorar en el seu joc, sobretot per la idea del tècnic d'endarrerir Messi i posar-li dos davanters com a acompanyants, Lautaro i Agüero. Ara, els argentins jugaran la fase següent, ja eliminatòria, contra Veneçuela.

Les coses no van poder començar millor per a la selecció argentina. Tot l'encert que li havia faltat en els partits anteriors, va arribar arran d'una errada del conjunt qatarià en atac. Una passada cap al centre del central Khouki va ser tallada per Lautaro Martínez i el jugador de l'Inter va superar amb facilitat Al Sheeb. Tot seguit, Lo Celso hauria pogut marcar el segon, però el seu xut va anar massa alt. Els qatarians només van iquietar dos cops Armani a la primera part, però de manera perillosa. El porter de River va entorpir Alimoez quan anava a marcar. El col·legiat va anul·lar la jugada per un fora de joc dubtós. Agüero i De Paul haurien pogut donar més avantatge al seu equip, però la darrera arribada va ser asiàtica. Una falta directa de Bassam va picar al pal dret de Franco Armani.



Control total

A la represa, el domini argentí encara va ser més gran i el conjunt asiàtic no va ser rival. L'albiceleste hauria pogut marcar força abans, amb arribades d'Agüero i un xut de Messi que, amb tot a favor, va rematar alt per culpa de l'estat del camp. Tot es va haver de decidir a vuit minuts per al final, quan Agüero va robar una pilota al mig del camp, va avançar i, després de deixar enrere un central, va creuar la pilota lluny de l'abast del porter qatarià. Els homes del català Fèlix Sánchez ja no van poder fer res més i tornen a casa, eliminats.