Bou s'endú el quart triomf consecutiu, al GP d'Holanda

Toni Bou, de l'equip Repsol Honda, compta les proves del Mundial de trial per victòries i ahir va guanyar la quarta de manera consecutiva en imposar-se al Gran Premi d'Holanda, la quarta del calendari (abans havia vençut a Itàlia i en les dues curses del Japó). El pilot de Piera va encapçalar un podi català que van completar Adam Raga (TRRS) i el gironí Jeroni Fajardo (Gas Gas).

El triomf de Toni Bou va ser clar i només va rebre sis punts de penalització, dels que cinc van ser per temps i només un per posar un peu en una zona. El segon lloc el va ocupar Adam Raga, amb 14 punts, mentre que Jeroni Fajardo, amb 19, va completar el podi. Fujinami va ser quart i Jaime Busto, novè. Al final de la prova, Bou va declarar que «ha estat un dia difícil per a mi, ja que les zones no eren molt dures, amb la qual cosa tenia molta pressió. Un simple error podria haver estat costós, per la qual cosa estic encantat d'haver fet una segona volta perfecta. És un lloc nou i els aficionats han estat fantàstics, i això em fa estar molt content». El pilot pierenc incrementa el seu avantatge en la classificació general del Mundial i suma un total de 80 punts després de les quatre victòries. Raga es manté en la segona posició, però ara està a 14 punts del líder, amb 66 punts.