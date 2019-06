Colòmbia deixa Paraguai a punt de l'eliminació

? L'equip colombià, amb el primer lloc assegurat, va fer un equip de suplents en l'altre partit del dia però en va tenir prou per derrotar Paraguai per 1-0. Un gol de Gustavo Cuéllar a la primera part va ser suficient. Ara, els guaranís han d'esperar un empat entre el Japó i l'Equador la propera matinada per convertir-se en el rival del Brasil en els quarts de final. Colòmbia, per la seva banda, jugarà contra el perdedor de l'Uruguai-Xile, que serà Uruguai en cas d'empat.