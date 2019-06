«Tinc debilitat personal pel Manresa»

Pedro Martínez exposa predisposició per tornar al Congost, però diu que l'acord encara no està tancat

En les properes hores s'ha de concretar, o no, la incorporació de Pedro Martínez com a entrenador del Baxi Manresa. Tot apunta que el club ho pot fer oficial després que l'entrenador hagi reconegut que té l'oferta del club del Nou Congost sobre la taula, l'única en ferm segons afirma, i que veu amb bons ulls. Les declaracions les ha fet Martínez al diari Canarias7 de Las Palmas, on ha abordat quins han estat els motius de la sortida de l'Herbalife, que li proposava la continuïtat després d'haver salvat l'equip del descens, però també ha parlat de la proposta del Baxi i ha desmentit que el Barça Lassa li hagués proposat suplir Pesic.

En l'entrevista que és signada per Óscar Hernández Romano, el tècnic reconeix que «sí, tinc sobre la taula l'oferta del Manresa, i ara mateix diguem que jo hauré de prendre una decisió, veurem si s'acaba confirmant o no que fitxo. Ara mateix és l'únic que tinc com a opció real». Martínez afegeix que «el Manresa és un club amb el qual tinc una debilitat personal molt gran, molt similar a la que tinc amb el Gran Canària, perquè hi he estat molts anys i em sento molt identificat amb els valors que té. Ara mateix hi ha un interès per la seva part i estem veient si es pot plasmar en un paper. Ja es veurà. És evident que el meu interès és el de poder entrenar, m'agrada, i ja veurem si aquesta opció acaba agafant cos».

Pedro Martínez ha participat durant aquest cap de setmana en un campus organitzat pel Club de Baloncesto Pas Piélagos, entitat de Cantàbria, i d'avui fins dijous es troba en un altre que se celebra a Toledo. Quan va anar prenent forma el fitxatge de Peñarroya pel San Pablo Burgos, Pedro Martínez va agafar forma com a principal candidat per substituir-lo, com ha anat publicant Regió7 durant els darrers dies. La segona opció del Manresa és Salva Maldonado, un altre entrenador que ha estat, en dues etapes, al Congost, on va ser ajudant de Martínez del 1991 al 1994. Són dos entrenadors que, en les seves trajectòries, han anat a parar als mateixos destins, com Las Palmas, Sevilla, l'Estudiantes, Ourense, el Joventut i el mateix Bàsquet Manresa.



El Barça i la sortida de Canàries

El que nega de forma rotunda en l'entrevista Pedro Martínez és que hi hagi hagut, en aquests darrers dies, cap possibilitat d'anar cap al Barça Lassa per suplir un Svestilav Pesic que, a partir de demà, ha de començar a planificar la propera temporada, ratificat pels directius de la secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona. «No hi ha hagut el més mínim contacte ni res de res, només han estat rumors. En la premsa esportiva hi ha gent a qui li agrada inventar-se coses. S'ha de saber conviure amb aquestes coses i jo el que intento sempre és ser el més professional possible, no com els que publiquen aquest tipus de rumors. M'estimo més allunyar-me de tot l'enrenou i dir, simplement, la veritat. I aquesta és que no he tingut cap opció de ser fitxat pel Barça».

Pedro Martínez va presenciar dimecres en directe, al Palau Blaugrana, el tercer partit de la gran final amb el Reial Madrid. Fins i tot va ser entrevistat per Movistar Plus sense desvelar que finalment s'acabaria desvinculant del Gran Canària («tot és obert», va dir). No va repetir presència al pavelló divendres, quan unes hores abans alguns mitjans ja parlaven d'uns presumptes contactes del tècnic amb el Barça: «Vaig considerar que no era adequat amb tot el que havia sortit».

Pedro Martínez també detalla els motius del seu adeu al Gran Canària, on ha complert la seva tercera etapa en el club illenc. «Ha estat una decisió personal i molt difícil de prendre. Lògicament el projecte esportiu de l'Herbalife és molt interessant i jo tenia ganes de continuar-hi. Però poses sobre la taula totes les variables i prioritzes unes abans que altres i, al final, d'una forma gens fàcil ni tampoc còmoda, he decidit no continuar».

Malgrat el seu comiat, el tècnic fa una valoració positiva del que ha estat, en el decurs dels anys, la seva estada al club canari: «Per a mi sempre serà especial. Quan hi he estat m'he sentit ben tractat, un més, i els últims mesos també han estat així. El que passa és que un ha de prendre decisions, s'han de veure totes les circumstàncies i el que tocava ara era no continuar, és una decisió dolorosa però que era la correcta».

Davant de la decepció que pot haver provocat en l'afició del Gran Canària el seu comiat, Martínez ha comentat que «si saps separar el tema personal del professional segur que és més fàcil d'entendre. També cal dir als aficionats que ningú és imprescindible i que, per damunt de totes les persones, hi ha el club, que segur continuarà en una molt bona línia. L'entrenador té una importància, però aquesta pèrdua estic segur que el Granca la sabrà superar».