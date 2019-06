L'equip estatal femení busca l'impossible davant dels EUA

La selecció espanyola femenina s'enfronta aquesta tarda (18 hores, Gol) contra la vigent campiona del món, els Estats Units, en la recerca d'una plaça per als quarts de final del Mundial de França. L'equip de Jorge Vilda, que juga aquesta fase del campionat per primer cop, surt com a víctima propiciatòria davant de la selecció més potent de l'actualitat, que va saldar la primera fase amb ple de punts i sensació d'estar un graó per damunt de les altres.

Ahir, Anglaterra va entrar als quarts de final després de vèncer Camerun per 3-0, en un partit molt controvertit per les protestes de les africanes.