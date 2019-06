El Nàstic admet desavinences amb motiu del comiat de Ferran Costa

Divendres, el tècnic de Castell-defels Ferran Costa va fer pública la seva marxa del Gimnàstic de Manresa, on els dos darrers anys ha dirigit el juvenil a Divisió d'Honor, encara que aquest segon amb descens a Lliga Nacional.

El president del club manresà, Darío Riera, va comentar a Regió7 que «per disconformitat i desavinences en l'àrea esportiva, s'ha decidit prescindir dels seus serveis. Sigui com sigui, estem molt agraïts per la seva dedicació i compromís en aquestes dues temporades que ha estat amb nosaltres». Pel que fa al recanvi, Darío Riera va fer esment que s'estava treballant per aconseguir un tècnic amb garanties per a l'objectiu primordial, que no és altre que retornar l'equip a la màxima categoria, la Divisió d'Honor.

En el seu comiat, Ferran Costa va escriure una carta en aquests termes: «Fa tres anys vam arribar a Manresa, primer assumint el repte d'obtenir la permanència amb el CE Manresa i desprès de dirigir el Gimnàstic a la seva primera experiència a la màxima categoria estatal. Com en tots els viatges? es guanyen i es perden coses, però han estat tres anys plens d'aprenentatges, tant a títol personal com professional. Ens hem deixat la pell en cada una d'aquestes temporades, treballant per mirar que les coses sortissin de la millor forma possible, de forma honesta, entregant-nos al 100% i amb un grau màxim de compromís. Hem viscut grans moments i també altres de durs, però sempre amb l'esperit i l'empenta d'insistir, persistir i mai desistir, davant qualsevol circumstància. Hem quedo amb el darrer partit amb el CE Manresa contra el Júpiter, al Congost, i l'alegria d'un grup al qual li va tocar patir molt i que es va bolcar amb nosaltres des del primer moment. Assolint la permanència a la Lliga Nacional en la darrera jornada, retallant una renta negativa de nou punts en nou partits. Hagués estat impensable sense el gran grup humà que ens vam trobar. De la mateixa forma que recordem de forma molt especial l'empat de Joel Priego i el 2-1 al darrer minut de Dani Albet sota la pluja al Gimnàstic Parc davant la Damm, que suposava per primer cop la permanència del Gimnàstic Manresa a la Divisió d'Honor juvenil».

Ferran Costa també reconeix que «les circumstàncies i els moments no sempre son els desitjats, i porten a desenllaços que un no hagués volgut, però a l'hora tanquem l'etapa amb la tranquil·litat que ens dona el saber que ens hem entregat a la nostra feina durant aquests dos anys i escaig i el saber que ho hem donat tot per cada persona i cada repte que ens hem trobat pel camí. I amb l'orgull de sentir que hem complert amb el que vam dir el primer dia, competirem de tu a tu i sense complexos, i de veure que diversos dels nostres jugadors han tingut l'oportunitat de progressar cap al futbol professional, com es el cas de Gassan Ahadme (Norwich), Nil Garrido (Betis) o Joel Priego i Sergi Bas (Girona). Per acabar, volem desitjar la millor de les sorts a l'esport manresà i en especial al Gimnàstic de Manresa, que ha sigut la nostra casa els darrers dos anys de les nostres vides».