El Nàstic és l'altre club que ha gaudit del talent dels tres

? A més de l'Espanyol, hi ha un altre club pel qual han passat tant Hinojo com Sarmiento i Fornell, i aquest és el Gimnàstic de Manresa. Hinojo va començar a jugar a futbol als sis anys i ho va fer al Sallent, entitat on va estar dues temporades. Llavors va fitxar pel club de la capital bagenca, però l'any següent ja es va incorporar a les files dels blanc-i-blaus, on ha complert la cinquena campanya. Hinojo suma tres lligues, dos campionats catalans i dos MIC. Per la seva banda, Sarmiento es va iniciar en l'esport rei als set anys i ho va fer al club del seu poble, el Joanenc. Tot seguit va anar al Barça, però al cap d'un any va haver de tornar a sortir en direcció al Gimnàstic. Un curs després l'Espanyol sí que va confiar en ell, i ja hi acumula quatre temporades, amb dues lligues, dos campionats catalans i dos MIC. Finalment, Fornell va ser el més prematur en començar a jugar, ja que ho va fer als cinc anys, a Solsona. Posteriorment va anar a l'entitat manresana, i aquest any ha debutat per la porta gran a l'Espanyol.