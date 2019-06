arxiu particular

Oriol Marimon guanya l'aquatló de Vilanova i el CAI és cinquè per equips

L'igualadí Oriol Marimon, del Flor de Triatló, va imposar-se en l'aquatló de Vilanova i la Geltrú, després de dominar la cursa de principi a fi per acabar imposant-se en solitari. Amb la presència d'uns 200 participants, en la prova s'havien de superar unes distàncies de 2,5 quilòmetres de cursa a peu, seguit d'un quilòmetre de natació al mar i de 2,5 quilòmetres de cursa a peu fins arribar a la línia de meta. Per part del CAI hi havia una àmplia representació i va destacar la primera posició en la seva categoria d'Assumpta Castelltort, el cinquè lloc de l'equip masculí i la sisena posició de l'equip femení.