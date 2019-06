El Prat es jugarà el seu ascens i el de l'Igualada al camp del Portugalete amb un gol d'avantatge

El Prat, que té a les seves files el calderí Gerard Puigoriol, Putxi, és a un pas d'aconseguir l'ascens a Segona Divisió B. En cas d'aconseguir-ho, i per l'efecte dòmino, l'Igualada seria nou equip de Tercera Divisió com a millor tercer classificat dels dos grups de Primera Catalana (tenint en compte que el Girona C no pot pujar).

Ahir, el Prat va superar per 2 a 1 el Portugalete en el partit d'anada de la darrera eliminatòria d'ascens. El desenllaç, diumenge a les 6 de la tarda a Biscaia.

La primera part va començar amb molta igualtat. En una jugada a pilota aturada, Cárdenas va prolongar la pilota i Héctor, amb una rematada convincent, va fer esclatar el Sagnier (min 23). Poc li va durar l'alegria als pratencs, ja que, deu minuts després, Arbeloa va fer l'empat (min 34). Quan semblava que es marxaria al descans amb empat va aparèixer Raillo amb una centrada al segon pal, a la qual va arribar Pedro Bravo per anotar de cap el segon gol potablava (min 43). A la represa, el Prat va poder fer el tercer, però al tram final els bascos també van tenir ocasions per marcar.