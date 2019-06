El PSG no vol traspassar Neymar al Barça, segons una televisió francesa

El serial que pot representar el retorn, o no, de Neymar al Barça va cobrint etapes. Ahir, el diari Sport publicava que el brasiler ha dit als seus amics al vestidor blaugrana que jugarà al Barça, però no sembla que el seu actual equip, el París Saint-Germain, tingui ganes de posar-ho fàcil. Segons va informar ahir el programa Telefoot, pertanyent a la cadena de televisió pública TF1, el Barça ja hauria demanat al PSG quines condicions posaria pel traspàs del seu jugador. L'entitat gala, però, hauria respost que no té cap intenció de posar-s'hi bé.

La setmana que avui comença pot ser de transició en aquesta negociació, ja que fins a la setmana que ve no canvia la clàusula de rescissió de contracte de Griezmann amb l'Atlètic de Madrid. Si el Barça anuncia primer el fitxatge del francès, llavors pot ser que utilitzi Coutinho o Dembélé per abaratir el retorn de Neymar. De fet, el president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, ja va dir que l'estiu «seria molt llarg».

D'altra banda, Dani Alves va anunciar ahir que no seguirà al París Saint-Germain la temporada que ve i, tot seguit, es va especular que també podria tornar al Barça. Fonts del club ho van negar i van dir que no tenen la intenció de negociar-ho.