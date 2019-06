Roger Federer i Feli López vencen a Halle i Queen's

El tennista suís Roger Federer va conquerir el torneig de Halle (Alemanya), per desè cop, en derrotar a la final David Goffin en dos sets, per 7-6 (2) i 6-1. Roger Federer suma 102 títols ATP i se situa a set del rècord de Connors. Per la seva part, Feli López, també de 37 anys, va signar un meritori triomf sobre la gespa de Queen's, en superar Gilles Simon en tres sets, per 6-2, 6-7 (4) i 7-6 (2).