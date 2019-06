La solsonina Núria Navarro es classifica per al català de patinatge

La patinadora artística Núria Navarro, del Solsona Patí Club, va obtenir la vuitena posició en el Campionat Territorial de Lleida en la categoria cadet que es va disputar a la localitat de Tremp. Gràcies aquesta magnífica classificació, la patinadora solsonina va obtenir el bitllet per disputar en l'àmbit català el Campionat Federació, que es celebrarà l'octubre. Navar-ro tindrà la oportunitat de lluitar entre les millors patinadores de la seva categoria.

Més de 30 patinadores es van veure les cares a Tremp per aconseguir una plaça per al trofeu català. En els entrenaments oficials, Núria Navarro va mostrar el gran nivell en què arribava a la competició. En els programes curts obligatoris, la patinadora del Solsona Patí Club va fer una gran tasca però sense arribar a la perfecció. Això va fer-li arribar fins a la setena posició provisional, molt propera al podi, on les 10 millors patinadores s'ho jugarien tot al programa llarg. En el programa llarg, Navarro va fer un bona actuació en aconseguir una magnífica vuitena posició per classificar-se automàticament per al Campionat Federació d'àmbit català.

La patinadora del Solsona Patí Club, entrenada per Ester Fornell, tindrà una gran oportunitat per demostrar tot el seu potencial.