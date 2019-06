Estats Units pateix molt per deixar fora les espanyoles

La selecció espanyola va caure ahir eliminada als vuitens de final del Mundial de França per l'actual campiona, els Estats Units. Va ser un partit molt lluitat, en el qual les americanes es van imposar gràcies a dos penals, el segon molt rigorós a la segona part.

Les dones de Jill Ellis només van poder sentenciar la teòrica superioritat des dels onze metres. La capitana Megan Rapinoe va ser qui va transformar les dues penes màximes, la segona després que l'àrbitra acudís al monitor per tal de poder confirmar que Virginia Torrecilla havia tocat lleument Lavelle, que es va acabar llançant al terra. El partit va començar de la pitjor manera per a les jugadores de Jorge Vilda quan, al minut 7, Mapi León va xafar Tobin Heath dins l'àrea i va arribar el penal del 0-1. Però la reacció seria ràpida i fulminant, tres minuts més tard, quan Jennifer Hermoso va saber aprofitar una errada de la portera american per marcar de vaselina. A partir d'aleshores, Espanya va saber plantar cara al poderós rival i, fins al descans, no va tenir gaire problemes per contenir els atacs de les americanes.

A la segona part, els Estats Units es van fer més dominadors, amb més posessió de pilota, però no trobaven les ocasions de gol per decantar el matx al seu favor. En canvi, les de Vilda van diposar d'una ocasió per avançar-se, en una acció per la banda dreta de Lucía García i Patri Guijarro que no van saber com culminar. I quan la defensa de l'equip espa-nyol semblava més tranquil·la i amb més control de la situació va arribar la jugada del segon penal, que ho decidiria tot. Encara quedaven vint minuts per jugar, comptant l'afegit, però les espa-nyoles no van poder empatar.