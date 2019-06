El Joanenc reté pràcticament tot l'equip i fa un únic fitxatge, el d'Oriol Dalmau del Berga

El Joanenc competirà una temporada més a Segona Catalana i ho farà amb la renovació del 95% de la plantilla (està pendent de concretar la continuïtat de Javi Rebollo per motius laborals). No hi ha hagut cap baixa i, de moment (la plantilla no està tancada), tant sols un fitxatge, el d'Oriol Dalmau, fins ara al Berga; també és alta el juvenil Gerard Martínez.

Així, el tècnic renovat Marc Viladrich (tindrà Abel Arisa al seu costat) compta amb els dos jugadors esmentats i amb Dani Baquero, Albert Criado, Gerard Delgado, Boubacarr Djitte, Carles Fernández, Roger Herms, Cristian Martin, Marc Masats, Martí Payeras, Valentí Prieto, Aitor Rodríguez, Marc Sala, Riki Sánchez, Carles Serra, Dawid Skowron i Eric Márquez.