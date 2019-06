La manresana Ona Bonet fa la millor marca estatal sub-14 de tots els temps en alçada

L'atleta manresana de l'Avinent CA Manresa Ona Bonet (29/03/ 2006) va ser la protagonista dels Campionats de Catalunya sub-14 que es van disputar a Lleida, en aconseguir superar el llistó sobre 1,65 m en la final d'altura.

Aquests 1,65 m signifiquen la millor marca estatal de la història en la categoria sub-14 i superen els 1,63 m de Maria Vicente, que dataven del 2014. El concurs de Bonet va ser exquisit i espectacular, i va salvar totes les alçades en el primer intent. Bonet va començar la seva actuació sobre 1,34 m i va anar superant els 1,39, 1,44, 1,47, 1,50, 1,55, 1,59, 1,60, 1,63 i finalment 1,65. Per suposat, aquesta marca la va proclamar merescudament campiona de Catalu-nya sub-14 de l'especialitat, amb rècord també de Catalunya.

El cap de setmana ha estat especial per a l'alçada manresana, ja que a la fita assolida per Ona Bonet s'hi han d'afegir els 1,73 m superats per la millor saltadora de la història de l'entitat, Sofia Zorrilla, en un control celebrat a Màlaga que significava un nou rècord absolut de l'entitat, en superar per un centímetre el que ella mateixa ostentava.