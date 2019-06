Milà-Cortina d'Ampezzo s'imposa a Estocolm i acollirà els Jocs del 2026

L'organització dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2026 ha recaigut a la candidatura de Milà-Cortina d'Ampezzo després de la votació d'ahir, a Lausana, pels membres del Comitè Olímpic Internacional (COI). La candidatura italiana va obtenir un total de 47 vots, per 34 de la seva rival, Estocolm-Are. Hi va haver una abstenció i 12 dels 95 membres amb dret a vot del COI no van participar en l'elecció.

Milà-Cortina d'Ampezzo ja era la favorita per organitzar els Jocs, que començaran el 6 de febrer del 2026 i es tancaran el 22 del mateix mes. La cerimònia inaugural es farà a Milà, i les proves d'esquí alpí masculí tindran lloc a Bormio, i les femenines, a Cortina d'Ampezzo.

La candidatura vencedora va ser defensada, ahir a Lausana, pel primer ministre Giuseppe Conte. Per la seva banda, Matteo Salvini, ministre de l'Interior, va celebrar la victòria en la votació olímpica i va afirmar que Itàlia demostrarà al món les seves capacitats amb aquest gran esdeveniment. «Avui és un dia històric, una victòria per a tots els italians». Cal recordar que els Jocs d'Hivern del 2022 es van concedir a Pequín. Pel que fa al 2030 s'està treballant per a una candidatura Barcelona-Pirineus, compartint activitats a la capital catalana amb proves que tindrien lloc a les comarques pirinenques.