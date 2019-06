Pol Roca i Aitor Caldito, del CA Igualada, són or i plata a l'estatal sub-18

Pol Roca (CAI), or en alçada arxiu particular

Els atletes juvenils del CA Igualada Petromiralles Pol Roca i Aitor Caldito van assolir el campionat d'Espanya en alçada i el subcampionat en llargada, respectivament, en els Campionats d'Espanya sub-18 celebrats a l'estadi Gaetà Huguet de Castelló

Hi van participar 14 atletes del CAI Petromiralles, que va ser 15è en la classificació de clubs, amb 20 punts, d'entre 141 entitats. Van sobresortir les esmentades actuacions de Pol Roca, or en alçada, amb un millor intent de 2,04 m, i d'Aitor Caldito, plata en llargada, amb 7,19 m, els quals van millorar les seves marques personals.

Marta Galló va ser setena en llargada amb 5,61 m; Laia Planas, vuitena en alçada amb 1,60 m, i Àlex González, vuitè en javelina amb 50,64 m, i tots tres van assolir places de finalista (entre els vuit millors). A més, Roger Súria va ser onzè en els 2.000 obstacles amb 6' 20" 08, Riduan Boulbayem va ser onzè en els 3.000 llisos amb 8' 47" 84, Martona Segura va ser setzena en perxa amb 3,01 m i David Muñoz va ser dinovè en perxa amb 3,86 m. També hi van participar Eduard Guzmán, semifinalista en els 100 (11'' 21) i en els 200 llisos (22'' 61), Anna Torras i Carla Alemany, també semifinalistes en els 1.500 llisos amb 4' 57'' 54 i 5' 14'' 47, respectivament. Berta López i Júlia Solé no van aconseguir entrar a la final dels 800 llisos, amb 2' 23'' 97 i 2' 25'' 93, respectivament.



Lladó i Riera, finalistes

La saltadora Meritxell Lladó i l'obstaculista Miqui Riera van ser els atletes més destacat de la participació de l'Avinent CA Manresa en el Campionat d'Espanya sub-18 que es va viure a Castelló, en ocupar, ambdós, posicions de finalista. Lladó va ser sisena en la final de perxa, en superar el llistó sobre els 3,46 m (MMP), i Riera va entrar vuitè en la final dels 2.000 obstacles amb uns destacats 6' 13'' 09.

Tanmateix, Jan Bayona va entrar setzè en la final dels 3.00 llisos amb 8' 54'' 44, molt a prop de la seva millor marca. En unes semifinals de 1.500 metres excesivament lentes i tàctiques, Carlota Soler, amb 5' 04'' 96, i Marc Fernández, amb 4' 13'' 67, no van obtenir el bitllet per a la final. Als tanquistes de l'entitat manresana Biel Salas i Biel Díaz no els va acompanyar la sort en la prova dels 110 tanques. Díaz va ser desqualificat en les eliminatòries per sortida nul·la i Salas, que en les sèries havia aturat el cronòmetre en uns bons 14'' 79 (MMP), va ser desqualificat en les semifinals.

Eric Molina, que participava en el decatló, va patir tres nuls en llargada que van deixar-lo sense opcions. Tot i això, va continuar en la combinada: 11'' 82 (100 llisos –MMP–), 11,77 m (pes), 1,77 m (alçada), 56'' 59 (400 llisos –MMP-), 16'' 20 (110 tanques), 36,49 m (disc –MMP–), 3,30 m (perxa), 49,96 m (javelina –MMP–).