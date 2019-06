El surienc Josep Garcia supera l'edició més extrema de la Hixpania Hard Enduro

Després d'haver demostrat ja el seu coratge aquest any en proves tan difícils com l'XL Lagares i l'Erzberg Rodeo, el pilot surienc Josep García ha superat una nova prova de foc del World Enduro Super Series (WESS) en acabar en el novè lloc de la Hixpania Hard Enduro, a Castelló.

La competició Hard Enduro castellonenca ha presentat en aquesta edició la seva versió més extrema, amb un cap de setmana que arrencava divendres passat amb la disputa d'una pròleg, sota la denominació de SuperEncier-ro, on Josep Garcia va creuar la meta en vuitena posició. Un dia després, el pilot de Súria va repetir el mateix resultat en el cross-country. Mentre que diumenge, el pilot català es va sobrepassar un cop més als passos impossibles de l'exigent recorregut, a vegades més propis del trial que de l'enduro, per acabar tretzè. Una posició que, després del còmput de resultats del cap de setmana, li ha acabat brindant el novè lloc de la Hixpania Hard Enduro 2019. García ocupa ara el sisè lloc de la classificació provisional del WESS 2019 amb 2.125 punts.

Un cop creuat l'equador del campionat, Josep Garcia fixa la seva preparació en la pròxima cita, una nova edició de la Red Bull Romiacs que tindrà lloc al centre de Romania, als Carpats, del 31 de juliol al 4 d'agost.

Josep Garcia va mostrar la seva satisfacció dient que «hem superat una altra carrera del WESS. Divendres vam disputar una superenduro que em va anar bé. Vam aconseguir el desè millor temps i vam entrar a la final, tot i que no vaig poder aconseguir els punts reservats per als tres primers. Tot i això, vaig tenir bones sensacions sobre la moto. Dissabte vam afrontar la prova de cross-country. Esperàvem que fos ràpida, però no va ser així. Va haver-hi obstacles molt complicats. Vam sortir amb la moto d' extremes, em vaig posar primer i vaig poder estar una estona al davant fins arribar a la zona extrema, on em van passar diversos pilots. Vaig poder recuperar-me però vam arribar a un esglaó molt complicat, crec que massa, perquè molts dels grans especialistes fins i tot van haver de tirar la moto per arribar a dalt. Allà, els de davant, es van escapar una mica i en l'última volta, quan anava setè, vaig patir una caiguda bastant forta i em vaig haver de conformar amb el vuitè lloc. I diumenge va ser una altra cursa extrema, dura, on vaig tractar de sobreviure i vaig acabar tretzè. Particularment fou un dia molt difícil per a mi, crec que hi havia passos massa complicats i la veritat és que no he gaudit gaire».

Del còmput global de la cursa, el pilot surienc va comentar que «hem aconseguit el novè lloc, així que hem sumat uns punts valuosos de cara al campionat, en el qual som sisens. Ara ens toca descansar una mica i preparar la propera, la Red Bull Romiacs a final del mes de juliol».