Bon paper del CN Minorisa en el Torneig aleví del Poble Nou

Vuit equips van trobar-se a la piscina de Can Felipa, en el Torneig aleví del CN Poble Nou. El CN Minorisa hi va ser present amb un equip format per : J.E. Sánchez, P. Rodríguez, F. Castrillo, A. Araque, S. Peña, S. Torres, A. Luján, A. Nieto, E. Cruz, O. Macedo, N. Serracanta, A. Piña, E. Del Blanco , J. Sánchez i l'entrenador E. Martínez.

En la primera fase, els bagencs en van enfrontar a l'amfitrió, el CN Poble Nou, que els va derrotar per o-3, i també el CN Premià (1-13), i es va imposar per un clar 4-0 al CN Rubí. En els quarts, davant el CE Mediterrani, els manresans van haver de claudicar (2-4). En el grup del 5 al 8, l'aparellament amb el CN Adrià, va ser molt emocionant, i favorable al CN Minorisa per 6 a 5. Al darrer partit, en la lluita pel 5è lloc, victòria del CN Sant Andreu per 8 a 5 que no desmereixia el bon paper manresà