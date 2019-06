El CAI va portar la Flama del Canigó a Montserrat en una cursa per relleus

Atletes de totes les edats van fer la cursa per relleus a Montserrat arxiu particular

El CA Igualada Petromiralles va organitzar , diumenge, la tradicional cursa atlètica per relleus Igualada-monestir de Montserrat amb torxa sobre un traçat d'uns 27 km aproximadament, portant el foc de la Flama del Canigó. El recor-regut es va efectuar enguany amb un temps de 2h 03' 10'', i en els relleus hi van intervenir 25 atletes del CAI. Al seu pas per Castellolí la Flama va ser portada per joves atletes de la població. El millor crono de l'anada a Montserrat amb la torxa, es va assolir l'any 1987 per un grup de 29 atletes del CAI amb 1h 15' 09''. Enguany era la 60a edició de l'esmentada cursa atlètica, amb la qual, des de l'any 1986, es trasllada el foc de la Flama del Canigó al monestir de Montserrat.

Un cop arribats a Montserrat, els atletes i els seus acompanyants van ser rebuts per la comunitat benedictina, i es va llegir un manifest relacionat amb la festivitat de Sant Joan i el que representa per als Països Catalans, amb la presència d'un considerable nombre de persones a la plaça de la Creu. Es va fer la foguera tradicional, i l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va dirigir unes paraules als assistents, acompanyat pel regidor de Cultura de l'Ajuntament igualadí, Pere Camps. Posteriorment, al cambril de la Verge, membres del CAI van fer diversos parlaments i pregàries, i es va ofrenar un ciri votiu a la moreneta. Es va finalitzar l'acte amb el cant del Virolai i l'adoració a la Mare de Déu. La data del 23 de juny és l'aniversari de la fundació del CA Igualada, i per tant, té un significat especial per als atletes i associats de l'entitat.