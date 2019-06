De la continuïtat de Valeriano al debut a Primera de Martínez

? El futur esportiu de Nerea Valeriano i Laura Martínez ja s'ha definit. La vilanovina ha pres la decisió de no continuar al Saragossa CFF i ha concretat la seva incorporació a un equip de Primera Divisió, de la Lliga Iberdrola, però ha d'esperar uns dies per fer públic l'acord. «El meu somni no és guanyar un mundial, però sí poder viure del futbol, l'esport que m'a-grada practicar», explicita. La manresana ha segellat la renovació amb la Fundación Osasuna i la propera temporada, la tercera a Pamplona, s'ha d'erigir en el gran referent organitzatiu de «las rojillas» a Primera Divisió B. «A l'equip, hi ha una jugadora de 38 anys que compagina el futbol i la feina com a mestra. Vull jugar tant temps com pugui i, a mitjà termini, fer-ho a la Lliga Iberdrola»