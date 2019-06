El Gran Canària no rep cap invitació per ser a l'Eurocup

L'Herbalife Gran Canària, l'equip que fins fa pocs dies entrenava el nou tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez, no ha estat un dels equips invitats per la ULEB per participar en la propera edició de l'Eurocup, la seva segona competició. Les darreres setmanes es parlava que el conjunt canari seria convidat a aquest torneig, ja que la temporada passada va disputar l'Eurolliga. Els tres conjunts que la disputaran són l'Unicaja, campió el 2017, el Divina Seguros Joventut i el MoraBanc Andorra, que no va entrar al play-off però que s'ha beneficiat de les renúncies dels equips que, per mèrits, l'haurien pogut jugar, com el Tecnyconta, el Baxi o l'Iberostar Tenerife. L'equip andorrà, entrenat per Ibon Navarro, va ser semifinalista en l'edició passada.

La composició total dels 24 equips que formaran part de l'Eurocup encara està pendent de l'última invitació que s'ha d'atorgar per a l'Eurolliga, que la temporada vinent creix a divuit equips. S'especula que es podria concedir a un equip rus, el Zenit de Sant Petersburg de Joan Plaza, que està fent grans fitxatges de cara a l'any vinent com Alex Renfroe o Andrew Albicy. Quan es confirmi la sortida d'aquest o d'un dels altres equips de l'Eurocup per integrar l'Eurolliga, aleshores el Brescia entrarà a la segona competició en importància. Aquesta, per tant, tindrà quatre conjuns italians, juntament amb el Trento, el Venècia i la Virtus de Bolonya. Aquest darrer equip, guanyador de la Lliga de Campions de la temporada passada, ha estat convidat a l'Eurocup juntament amb el Llemotges d'Alfred Julbe i el Darussafaka.



Benfica per Varese

D'altra banda, la FIBA ha confirmat la renúnica de l'Openjobmetis Varese italià a disputar la Lliga de Campions, la competició que jugarà el Baxi. El Varese havia de disputar una fase prèvia. El seu lloc ha estat ocupat pel Mornar Bar montegrí, que n'havia de jugar dues, i entra a la competició el Benfica portuguès, preparat per l'asturià Arturo Álvarez, extècnic del Prat. A més, un dels conjunts que disputarà dues prèvies, el Legia Varsòvia, s'ha reforçat amb l'ex del Manresa Romaric Belemene.