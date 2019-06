L'ascendit Calaf jugarà a Segona Catalana amb bagencs i berguedans

Tot i que de manera provisional (entre altres coses, han de ser ratificats en l'assemblea de la Federació Catalana de divendres a Tàrrega), s'ha donat a conèixer la composició dels grups de competició de Primera i Segona Catalana per a la propera temporada. Una de les grans novetats és l'ascendit Calaf, que jugarà a Segona Catalana al grup 4, amb els equips del Bages i del Berguedà.

Els grups són provisionals entre altres coses perquè encara està pendent el desenllaç de la darrera eliminatòria d'ascens del Prat a Segona B. I és que en cas que els pratencs aconsegueixin la nova categoria diumenge al camp del Portugalete, per efecte dòmino afectaria alguns grups de les categories catalanes. En cas de pujar el Prat, l'Igualada seria el gran beneficiat i tindria plaça a Tercera Divisió, on es trobaria el Manresa.

El lloc dels igualadins a Primera Catalana seria per a la Jonquera, tot i que aquest equip quedaria situat al grup 1 (i un d'aquest grup hauria de passar al 2). En principi, aquest moviment també es podria fer efectiu si finalment el Reus B no surt a Tercera Divisió.

Una novetat al grup 2 de Primera Catalana serà la presència del Martorell d'Albert Nualart. Els canvis en cas d'ascens del Prat o desaparició del Reus B no afectarien els grups 3 i 4 de Segona Catalana. Al 3, de la Catalunya Central, només hi serà el San Mauro de Santa Margarida de Montbui. I és que l'altre conjunt de l'Anoia de la categoria, el Calaf, ha estat inclòs al grup 4, on hi ha les formacions bagenques, el Joanenc i el Sallent, i berguedanes, el Berga i el Gironella. En aquest grup 4 hi ha força diferències respecte a la campanya passada. Són nous, a més del Calaf, La Torreta (la Roca del Vallès), el Can Trias, el Sant Julià de Vilatorta, el Sant Quirze del Vallès, el Tibidabo Torre Romeu (Sabadell) i el Torelló.

El Solsona jugarà un curs més al grup 5 de Segona Catalana.