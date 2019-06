Álvaro Muñoz té una oferta de tres anys de l'Obradoiro

El Baxi Manresa haurà d'igualar una oferta sucosa del Monbus Obradoiro per retenir el seu capità, Álvaro Muñoz, de cara a la temporada que ve, tot i que en realitat és probable que els manresans no exerceixin aquesta opció. El compte de Twitter de DBasket va informar dimarts, a última hora, que el conjunt de Santiago havia fet aquesta proposta a l'ala d'Àvila i, posteriorment, el periodista Chema de Lucas va apuntar que és per les tres properes temporades.

El Baxi no va fer la temporada passada cap moviment per renovar el contracte de Muñoz, un jugador que ha dut a terme dues bones temporades al Congost, la primera sent titular en l'ascens de la LEB Or a l'ACB i la segona jugant molts minuts i amb un bon rendiment, tant des del punt de vista ofensiu com defensiu. A més, l'estiu passat va assumir el rol de capità i ha estat important en la química del vestidor.

Si se segueixen els terminis de les temporades anteriors, l'ACB ha de publicar la setmana que ve la llista de jugadors subjectes a tempteig. Si el Baxi no hi situa Álvaro Muñoz, l'Obradoiro tindrà via lliure per fer l'oferta i quedar-se'l. Si apareix a la llista, el Baxi tindrà uns dies per igualar l'oferta, tot i que si no el va renovar abans, no és probable que ho faci ara.