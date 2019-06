Cardoner: «No em sorprèn que Neymar vulgui tornar al Barça»

El vicepresident blaugrana Jordi Cardoner ha dit avui que entén que el brasiler Neymar s'hagi plantejat la possibilitat de tornar al Barça perquè, ha dit, "com aquí, al club i a la ciutat, no s'hi està a molts llocs".

El directiu ha acudit aquest dijous a la sala de premsa del Camp Nou per informar de l'estat de l'àrea social de club, que està a càrrec seu, encara que el moment més interessant ha arribat quan s'ha instat a Cardoner a parlar de l'actualitat del mercat blaugrana, malgrat que el vicepresident ha advertit no volia abordar aquesta matèria.

"Estem durant el període d'il·lusió en el que se senten noms i al soci li apassiona (pensar) que hi haurà contractacions. Nosaltres estem per administrar aquest equilibri: necessitats i diners", ha apuntat el vicepresident.

"Probablement Neymar vulgui tornar. Però nosaltres no ens hem plantejat aquest tema en junta directiva. Per part dels mitjans s'ha accelerat una notícia que els que hem de decidir no sabem si arribarà a o no a bon port. Ara no estem fitxant ningú", ha advertit.

Això no obstant, davant la insistència de preguntes orientades a l'arribada de Neymar, ha subratllat: "No em sorprèn que un jugador vulgui tornar al Barça. Com aquí, s'hi està a pocs llocs; al club i a la ciutat. Això ja ha passat altres vegades. Neymar és un gran jugador, però va ser ell qui va decidir anar-se'n".

"Jo el que he llegit és que Neymar vol tornar al Barça. El que sembla cert és que Neymar vol tornar. Ara bé, que el Barcelona vulgui fitxar-lo, no estic d'acord. Hi ha voluntat per part del jugador, però nosaltres anirem avançant, i ara estem venent i no estem contractant", ha insistit.

També se li ha preguntat si el Barcelona s'ha sentit decebut perquè no pot contractar el jove holandès Matthijs de Ligt (Ajax), pretès per la Juventus. "No ens podem decebre per temàtiques que no hem abordat i que no hem treballat, ni com per a dir que hem frustrat l'arribada del jugador", ha advertit.

Cardoner ha ratificat que l'actual moment del Barça, abans del 30 de juny, és un període de sortides: "Cada any s'ha fet així, perquè ens permet un flux de caixa per incorporar a altres jugadors".

Sobre la valoració i balanç de l'àrea social, de la qual Cardoner és el màxim responsable, el vicepresident ha informat que el club tanca el curs amb 141.640 socis, dels quals 117.003 són de Barcelona, 13.853 de la resta de Catalunya, 5.645 de la resta d'Espanya i 5.134 repartits pel món.

També ha informat que el Camp Nou ha millorat la mitjana d'assistència aquesta temporada, amb un 8% més de públic, passant de 71.180 espectadors a 76.977. I que en vuit trobada l'assistència en el Camp Nou va comptar amb més de 90.000 aficionats.

Cardoner va assenyalar que la llista de socis que opten a abonament ha tornat a incrementar-se, amb 11.569 en llista d'espera, però que aquest curs el Barça va lliurar 405 a socis en espera i es va arribar a 2.766 des de l'any 2011.

Des del 2010, el Barcelona ha obert 6.000 expedients en la lluita contra el frau i Cardoner ha recordat que els abonaments dels socis que van ser sancionats per revendre'l en un Barça-Madrid finalment van ser posats a disposició d'altres socis de manera gratuïta, durant el període de sanció.

Cardoner ha tornat a emfatitzar que l'abonament del Barcelona és el més barat d'Europa, i ha comparat el més baix en el Camp Nou (140 euros) amb un similar del Reial Madrid (245 €) i un altre del Manchester United (600 €). Ha afegit que aquest any només s'aplicarà l'increment de l'IPC i ha recordat que si en els cursos anteriors el Barça hagués aplicat pujades considerades "normals", va dir - amb un barem d'entre un 5 i un 10% -, el Barcelona disposaria de molts milions d'euros més.

El Barça ha subvencionat aquest curs amb 700.000 euros els desplaçaments dels seus socis a camps rivals.

Finalment, Cardoner ha informat que en l'expedient que es va obrir contra seguidors radicals del Barcelona per disturbis en el partit contra el Lió, finalment han estat expedientats cinc socis i quinze penyistes, mentre que en el cas dels incidents en la Copa del Rei a Sevilla el cas encara no està tancat.