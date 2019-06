El CN Minorisa aleví va ser a la veterana Copa Fanáticos de Saragossa

Organitzada per la Federació Aragonesa es va celebrar la setena edició de la Copa Fanáticos de waterpolo a Saragossa. La competició, una de les més antigues que se celebren a l'Estat i reservada a equips alevins, va reunir 32 clubs. El CN Minorisa hi va ser present amb Jesús Sánchez, Pau Rodríguez, Ferran Castrillo, Alejandro Araque, Sergi Torres, Aaron Lujan, Enric del Blanco i Álex Nieto. En un grup molt fort, el primer enfrontament va ser davant els madrilenys del Colegio Brians, amb derrota (9 a 3), situació que es repetí davant del CW Túria valencià (7 a 0). En el tercer enfrontament la victòria va ser per als bagencs, que van superar els amfitrions, el CN Helios, per 15 a 3. Aquests resultats situaven els manresans en la lluita pel 17è lloc. Per assolir aquesta plaça van superar els Maristes de Bilbao (6 a 2) i l'Olivar de Saragossa (3 a 0). El duel definitiu va ser davant del Luyfe Femení i els manresans el van resoldre favorablement per 5 a 3.