Guardiola porta l'esperit de Cruyff a l'Anoia i es descarta com a president

«Mai no havia estat als Hostalets de Pierola, tot i que casa meva és a l'altra banda de la muntanya i a poc més de mitja hora d'aquí. Però a casa de l'alcalde, aquest em comentava que aquesta és la banda bona de Montserrat. I, sincerament, crec que és veritat, que és més bonica que vista des de Santpedor». Va ser la frase que va pronunciar l'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, per guanyar-se el favor de les més de dues-centes persones que es van acostar al parc de Cal Ponsa de la vila anoienca.

Allà s'estrenava una Cruyff Court, una de les pistes tancades de gespa artificial que la fundació que du el nom de la llegenda holandesa va instal·lant a diversos punts de Catalunya. De fet, no calia que el bagenc es guanyés el favor del públic. Hi estava entregat des de força abans que arribés, quan passaven cinc minuts de dos quarts de sis de la tarda, amb una impuntualitat de vint minuts no gaire britànica. Tot i l'onada de calor que viu aquests dies el país, i que l'hora convidava més a anar a la piscina que no pas a plantar-se sota un sol de justícia, l'esdeveniment va capgirar la vida diària del poble i tothom es va girar quan Guardiola va aparèixer, acompanyat de l'alcalde, Gerard Parcerisas, i de la presidenta de la Fundació Cruyff, Susila, enmig dels arbres del parc.



«Un lloc perfecte»

Durant el seu parlament, Guardiola va destacar que «de vegades aquestes pistes es posen en llocs no gaire atractius, però no és el cas. El millor seria no haver-ne d'instal·lar com abans, en què els nens jugaven als pobles en llibertat. Però aquesta es troba en un lloc magnífic, amb els arbres al costat i Montserrat de fons».

El tècnic santpedorenc també va respondre les preguntes de dos dels nens que hi havia asseguts a la gespa, al seu voltant. El primer li va preguntar que com hauria estat la seva vida de no haver estat jugador. Va respondre que «no m'ho he plantejat gaire. Segurament hauria estudiat alguna cosa perquè, mal m'està dir-ho, quan era petit tenia molt bones notes». La segona nena, l'Aurora, li va preguntar que per quin motiu és a la Fundació Cruyff. Va contestar que «en soc patró i és una de les millors coses que faig ara mateix. Quan m'ho van proposar, no vaig trigar ni un minut a acceptar-ho».



Res del Barça

Guardiola també podia ser notícia per les seves opinions sobre l'actualitat dels seus dos equips, el que li paga, el Manchester City, i el del seu cor, el Barça. Ahir, però, no tenia gaires ganes d'opinar de l'actualitat barcelonista. Davant de la nombrosa quantitat de periodistes de mitjans escrits i audiovisuals desplaçats als Hostalets, no va voler dir res de Neymar, ni de Griezmann, els futuribles del Camp Nou. «Em sap greu que hagueu fet el viatge en cotxe fins als Hostalets de Pierola i us respongui això, però no són preguntes per a mi». Del Barça només va deixar anar que «no hi faré mai de president. Per fer-ho has d'estar preparat en molts àmbits, no només el futbolístic, i jo no ho estic. Tornaré a Barcelona a viure-hi i de turisme, però no a fer de president».

Sobre el seu actual equip, el Manchester City, va llançar pilotes fora respecte del possible fitxatge de Rodri, de l'Atlètic de Madrid, i va considerar «grans jugadors» De Ligt i Hazard, però sense valorar el possible fitxatge del primer per la Juventus i el ja confirmat del segon pel Reial Madrid».



Oferta de feina

Abans de l'afusellament mediàtic, Guardiola havia rebut una oferta de feina. Va venir a càrrec de l'exalcalde dels Hostalets i principal impulsor de la instal·lació, Dani Vendrell. Després d'agrair a tothom la presència a l'acte i el fet de tenir una Cruyff Court «quan hi ha una llista llarga de llocs que voldrien tenir-ne una», va dirigir-se al santpedorenc i li va proposar que «sembla que aquesta temporada als Hostalets no tenim míster. Si t'atipes del fred i de la pluja de Manchester, ens pots venir a entrenar».

Sembla que una de les persones que ha tingut més a veure amb la instal·lació en aquesta zona de l'Anoia és la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura, que va recordar que «el nostre projecte té quinze anys i les pistes no només són per jugar a futbol, que també, sinó que suposen una proposta social i educativa. Volem formar els nens i nenes i també que tinguin els seus propis tornejos, com els 6 contra 6 que promocionem, tornejos inclusius i interracials». En el mateix sentit es va pronunciar la presidenta de la fundació i filla de Johan Cruyff, Susila, que va demanar que «us ho passeu molt bé en aquest camp, que hi gaudiu moltes hores, però també cuideu-lo».

La jornada va seguir amb un partit a la mateixa pista i després Guardiola va anar donant la volta a la instal·lació firmant autògrafs a tots els nens, molts amb la camiseta de la Fundació Cruyff, bastants amb la del Barça i algun amb la d'Agüero, del Manchester City.